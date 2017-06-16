Свидомая идеология мусора. Колонка Олега Денежки

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Я 30 лет прожил на Украине. Родился в РСФСР, в Белгороде, но учился в Харьковском авиационном институте (ХАИ). После окончания вуза так и остался жить и работать в этом, безусловно, русском городе. Я знаю южнорусский народ, я его часть. И то, что происходит сейчас, для меня не сюрприз. Это не столкновение двух идеологий. Это внутренняя борьба восточноукраинского уклада, привыкшего работать и строить, с западенским «по-трали-вали-измом», мягко говоря, привыкшим поменьше работать и побольше воровать.

Вы хотели понимания логики украинцев? Вы получите его. Оно у меня есть. Эта логика проста как купленный свежий веник: мусор не нужно убирать. Гадить, так гадить. И не оглядываться. И тут они правы. Чем больше объем мусора, тем меньше объем работы и мысли.

Мэр, не ерунда, а руководитель столицы целого региона, считающего себя чуть ли не центром Вселенной (ну а мало ли — там керосиновую лампу придумали, я не шучу) самого «украинского Пьемонту» (образное наименование Галичины, символизирующее ее ведущую роль в становлении украинской государственности — Прим. ФАН), города Львова. Правда, украинским он был менее века — с 1256 года по 1349 год. Но нынешний мэр города Андрей Садовый считает иначе и думает, что уж без его города страна точно не проживет.

Короче, Садовый, который давно уже должен получить фамилию «Мусорный», направил депешу целому главноуправляющему всеми украинскими войсками Владимиру Борисовичу Гройсману, чтобы тот объявил план «Пьемонт. Забавный по самые уши».

План предполагает, что зоны, где ВСУ не гуляют, объявляются «зоной экологической катастрофы». Сам Садовый был мэром города Львова десять лет. Но виновным в том, что сделал из города помойку, он себя не считает.

«Закрыв свалку в Грибовичах, нам не предоставили нового места», — бодро отчитался носитель национальной мусорной идеи.

Мы мусор производим. А что с этим делать, должны сами решать. Не царское это дело — с мусором разбираться. Мы круты. А пользователи в соцсетях не так круты. И их это возмущает.

«А почему план Садового не предполагал отправку в Киев отрядов «каструлей», чтобы блокировали те кабмин? Почему депутат Олег Березюк не грохотал с трибуны Верховной рады: «Ганьба! На нас «уся Ойропа дывиться», а мы «у гивна свыдымо» (дословно «вся Европа смотрит, а мы у говна сидим» — Прим. ФАН)?

Где была вся его партия «Самопомощь», которая Грибовичами полностью подтвердила определение адвоката Татьяны Монтян — «Самонэмич» (беспомощность)? Наверное, надеются, что после покорения Донбасса появится возможность своим мусором старые полигоны загрузить?

«Вообще, нет ни свалки для них, ни блокады! Лишь мусор прислать свой куда-нибудь рады», — это муза нашептала пользователю Facebook немного измененное стихотворение «Кавказ» Михаила Юрьевича Лермонтова, любимого, кстати, поэта Петра Алексеевича Порошенко.

Патриотизм крепчает. Именно жена Садового руководит главным заводом по переработке отходов. Реально во Львове в сутки перерабатывается 200 тонн мусора, а по отчетам — все 700 тонн. Почти в три раза больше. Мусора в виртуальной Львовской области больше, чем в реальном мире в три раза. Это и есть идеология украинства.