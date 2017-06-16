Володин назвал тупиковым решение Сената США по санкциям

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Москва, 16 июня. Решения Сената США по санкциям против России являются тупиковыми, считает председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, вести диалог с позиции силы нельзя.

Так, на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом Володин заявил, что это неприемлемо, когда, принимая решения, Вашингтон затрагивает интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы с парламентами этих стран.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена влиянием на Европу антироссийских санкций США.