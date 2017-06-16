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Политика
Володин назвал тупиковым решение Сената США по санкциям
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Володин назвал тупиковым решение Сената США по санкциям

14:24  16 Июня 2017
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Володин назвал тупиковым решение Сената США по санкциям

Москва, 16 июня. Решения Сената США по санкциям против России являются тупиковыми, считает председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, вести диалог с позиции силы нельзя.

Так, на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом Володин заявил, что это неприемлемо, когда, принимая решения, Вашингтон затрагивает интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы с парламентами этих стран.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена влиянием на Европу антироссийских санкций США. 

 

 

#санкции #володин
Тимур Румянцев
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