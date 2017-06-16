Непогода в России рекордно повысила спрос на туры выходного дня

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Москва, 16 июня. Кратковременные поездки в теплые края помогают россиянам справиться с переутомлением и хандрой, считают психологи.

В комитете по туризму организации «Опора России» сообщили, что за первую половину июня россияне забронировали больше кратковременных туров, чем за все лето 2016 года. Эксперты по туризму связывают это с дождливой погодой и похолоданием во многих регионах страны.

В короткие туры едут обычно на выходные или длинные праздники, отмечают специалисты комитета. В тройку лидеров по посещаемости в этом году не вышел Кипр, пишет RT, его место уверено заняла Турция. Короткие туры наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, также потоки туристов идут из Сибири и Дальнего Востока.