Экс-боец «Айдара» вступился за геев, воевавших в Донбассе

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Киев, 16 июня. Экс-боец батальона «Айдар» Евген Дикий вступился за представителей ЛГБТ-сообщества накануне гей-парада в Киеве.

Украинский националист заявил, что равенство и свобода — это «одна из тех матерей, которая или есть для всех, или ее нет ни для кого».

По словам Дикого, сам он не принадлежит к ЛГБТ-сообществу, но у него есть друзья-геи, с которыми он вместе воевал в Донбассе. Он напомнил, что участники событий на майдане в 2014 году отстояли базовые права и свободы право для всех.

Дикий заявил, что выступает в поддержку геев, не из-за «европейскости» Украины, а от стыда за то, что часть граждан лишают прав, которые они имеют от рождения, сообщает «Ридус».