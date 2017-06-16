Власти Франции объяснили, почему хотят запретить рекламу на английском языке

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Париж, 16 июня. Во Франции предложили запретить рекламу на английском языке, чтобы избежать обесценивания национального языка, заявил депутат Национального собрания Франции от Коммунистической партии Жан-Жак Канделье.

Власти Франции обеспокоены растущим влиянием английского языка в стране. По их мнению, крупные компании «обесценивают национальный язык», ущемляя права людей, которые говорят на французском.

«Защита от растущей гегемонии английского языка на нашей земле — это защита от инструмента преимущественно либеральной глобализации, которая стремится стандартизировать наше поведение, наш образ жизни, наш образ мышления», — цитирует Канделье RT.

Законопроект предусматривает запрет на использование английского языка в рекламе.