Власти Франции объяснили, почему хотят запретить рекламу на английском языке
Париж, 16 июня. Во Франции предложили запретить рекламу на английском языке, чтобы избежать обесценивания национального языка, заявил депутат Национального собрания Франции от Коммунистической партии Жан-Жак Канделье.
Власти Франции обеспокоены растущим влиянием английского языка в стране. По их мнению, крупные компании «обесценивают национальный язык», ущемляя права людей, которые говорят на французском.
«Защита от растущей гегемонии английского языка на нашей земле — это защита от инструмента преимущественно либеральной глобализации, которая стремится стандартизировать наше поведение, наш образ жизни, наш образ мышления», — цитирует Канделье RT.
Законопроект предусматривает запрет на использование английского языка в рекламе.