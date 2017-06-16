Киев заявил о гибели в Донбассе почти трех тысяч силовиков

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Киев, 16 июня. Минобороны Украины озвучило данные о потерях армии страны с начала объявленной киевскими властями силовой операции в Донбассе.

По данным спикера министерства Андрея Лысенко, по данным на 16 июня ВСУ потеряли 2 тыс. 696 человек. Еще 9 тыс. 903 военнослужащих получили ранения.

Напомним, силовую операцию в Донбассе Киев проводит с середины апреля 2014 года.

При этом командование вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик практически ежедневно сообщает о нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня, постоянных обстрелах населенных пунктов республик, в результате которых гибнут мирные жители.

