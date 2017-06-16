Голод не тетка: почему вырос товарооборот между Россией и Украиной

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Оборот внешней торговли между Украиной и Российской Федерацией в январе-апреле 2017 года составил 3,453 миллиарда долларов, показав рост на 30% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

При этом, отмечает ФТС, экспорт из России на Украину составил 2,131 миллиарда долларов (рост на 30,2%), импорт РФ из Украины — 1,323 миллиарда долларов (рост на 29,6%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли Российской Федерации в январе-апреле не изменилась, оставшись на уровне прошлого года — 2%.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что в росте товарооборота между Украиной и Россией нет ничего удивительного. И тому есть несколько причин. Первая — экономическая, вторая — политическая.

«Если говорить об экономической причине, то все очень просто. С 2014 по 2016 годы товарооборот между нашими странами упал очень сильно. Во многом это было связано с навязчивой идеей Киева «избавиться от зависимости». После резкого падения товарооборота рост в 30% не выглядит таким уж ошеломительным. Как говорится, рост идет от «низкой базы». К тому же, у Украины не может быть другого такого выгодного партнера, как Россия. Надежды на то, что Европа будет кормить Украину, рассеялись. Как говорится, жизнь заставляет торговать с нашей страной. Политическая причина роста товарооборота, на мой взгляд, важнее. Дело в том, что Россия никогда не закрывала двери для сотрудничества с соседней страной. Падение объемов торговли было связано исключительно с политическими интригами в «незалежной». Но сейчас политическая обстановка на Украине, как говорится, устаканилась. Возьмем очень характерный случай. Украинские радикалы недавно предложили ввести визовый режим с Россией, а партия Порошенко в Верховной раде этот законопроект не поддержала. Основной аргумент был простой и очевидный: 4,5 миллионов украинцев работают в России, они могут пострадать. А что такое 4,5 миллионов человек? Это пятая часть всех трудоспособных граждан страны», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт подчеркнул, надежд на Европу не осталось. А жить дальше как-то надо. Кричать о том, что Россия — «оккупант» можно месяц, год, два года, но не бесконечно. Порошенко и его команда вынуждены думать о том, что будет через несколько лет. И единственный способ хоть как-то наладить жизнь — начать сотрудничать с Россией. Москва двери никогда не закрывала.

Политолог Юрий Якорь в беседе с ФАН заметил, что, несмотря на рост товарооборота, два процента от экспорта-импорта — это ничтожная величина для двух соседних стран. Например, только за то же время с Голландией Россия наторговала более чем на 10 миллиардов долларов. «Боюсь, что из стран, с которыми Россия граничит, хуже торговый оборот у нас только с Северной Кореей. Впрочем, понятно, что Украина поставляет в Россию скорее сельскохозяйственные продукты, а РФ на Украину скорее технику. Так что проблемы могут быть связаны и с финансовым кризисом. На Украине сейчас не до покупки дорогостоящих вещей», — заметил эксперт.

Политолог Иван Аркатов, беседуя с корреспондентом ФАН, пояснил, что ничего удивительного в данных показателях нет. Торговля из-за осложнений политической ситуации никуда не пропала.

«Многое зависит от активности производителей. Они — не политики, они — предприниматели. И им нужно продавать свою продукцию. Рынок Евросоюза переполнен своими товарами, там много нюансов по поставкам. Россия гораздо привлекательнее. Стоит взять и психологический момент. Украинский кризис из пылающего перешел в тлеющий. Страсти слегка улеглись, и компаниям стало проще договариваться. Кто-то же просто перестал бояться работать с украинской или российской стороной. Потом, откровенно говоря, не всегда есть альтернатива рынка. Например, ЕС не интересуется продукцией украинского машиностроения. А если с Россией по этому вектору были налажены поставки, то смысл украинский предпринимателям это менять? Знаете, здесь применима фраза «Лучшее — враг хорошего». Где ЕС выступает чем-то идеальным, а Россия — именно хорошим и проверенным. Это бизнес. Рисковать ради чего-то непонятного никто не собирается. Также не стоит забывать историю про поставки донбасского угля, который Россия продает Украине», — подытожил Иван Аркатов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева подчеркнула в комментарии ФАН, что политическая напряженность — политической напряженностью, а торговля торговлей. Если же брать так называемую торговую войну, то Россия с Украиной слишком долго выстраивали экономические связи, чтобы это в одночасье разорвалось.

«Тем более не стоит забывать о том, что положение украинских предпринимателей оставляет желать лучшего. Рынок ЕС имеет слишком много подводных камней. И пытаться туда влезть может привезти к большим потерям. Есть определенные сферы, для которых просто нет альтернативы российскому рынку. Например, машиностроение. И опять же, нельзя отбрасывать газ и нефть. Все-таки транзит газа и нефти в Европу пока идет через Украину. Это тоже вычеркивать из расчетов не стоит. И нельзя исключать вариант снижения цифры торгового оборота при сокращении транзита», — заключила Наталия Елисеева.

Политолог Алексей Живов выразил корреспонденту ФАН мнение, что рост товарооборота выглядит, по меньшей мере, странно на фоне явного ухода российского бизнеса из Украины и введения последней различных санкций и блокад относительно российских товаров и капиталов. «Это не значит, что Россия совсем не торгует с Украиной, но риски и себестоимость такой торговли неуклонно растут. Общий рост товарооборота можно связать с тем фактом, что поставки российских товаров и услуг в ДНР и ЛНР осуществляются по статье экспорта на Украину. Думаю, весь рост приходится именно на республики Донбасса», — уверен эксперт.