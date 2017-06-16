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Общество
Детский лагерь под Новосибирском закрыт на карантин после вспышки ринофарингита
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Детский лагерь под Новосибирском закрыт на карантин после вспышки ринофарингита

13:58  16 Июня 2017
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Детский лагерь под Новосибирском закрыт на карантин после вспышки ринофарингита

Новосибирск, 16 июня. Следователи Новосибирской области начали доследственную проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних. ЧП произошло в детском санаторно-оздоровительном лагере «Юбилейный» в Бердске. Всего заболели 56 детей, диагноз — острый ринофарингит.

По данным следствия, с 13 по 15 июня в лагере произошло групповое заболевание. Сопровождалось оно функциональным расстройством пищеварения. Сейчас всем больным детям в амбулаторных или стационарных условиях оказывается медпомощь. Какой-либо угрозы для жизни несовершеннолетних нет.

«С сегодняшнего дня оздоровительное учреждение закрыто на карантин, родители или заменяющие их лица забрали детей из лагеря. Всего в детском учреждении находилось около пятисот несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Алексей Громов
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