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Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых
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Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых

13:52  16 Июня 2017
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Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых

Москва, 16 января. Банк России сообщил о понижении ключевой ставки до 9% годовых. Такое решение принял совет директоров ЦБ  в связи со снижением краткосрочных инфляционных рисков и положительных трендов в экономики РФ.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, при понижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта учитывалось сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. 

При этом в Банке России отметили, что хотя краткосрочные инфляционные риски снизились, в то на среднесрочном горизонте они сохраняются. Именно поэтому для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% ЦБ РФ продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
 

Ярослава Замысловатова
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