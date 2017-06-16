YotaPhone 3 с двумя дисплеями официально презентовали в Харбине

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Москва, 16 июня. Новая модель смартфона YotaPhone 3, разработанная компанией Coolpad и совместным предприятием China Baoli, была представлена российской госкорпорацией «Ростех» в рамках IV российско-китайского ЭКСПО в городе Харбин.

Возможность работы с приложениями сразу на двух активных экранах стала отличительной особенностью нового гаджета.

Покупатели вскоре могут приобрести модели со встроенной памятью 64 Гб и 128 Гб. Стоимость YotaPhone младшей модели с объемом памяти 64Гб составит $350–400. Старшая модель с размером памяти 128 Гб будет стоить $450, передает издание «Свободная пресса».

Напомним, ранее гендиректор тайваньской компании Wistron Роберт Хван, собирающей некоторые модели iPhone, раскрыл журналистам детали производства нового смартфона.