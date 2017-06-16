Ирак: боевики ИГ удерживают более 100 тысяч мирных жителей в Мосуле

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Мосул, 16 июня. Представители ООН заявляют, что мирные жители в западной части Мосула находятся в критической гуманитарной ситуации.

По данным Управления ООН по делам беженцев боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) удерживают в подконтрольной им части Мосула не менее 100 тысяч гражданских лиц. Представитель ООН Бруно Геддо отметил, что в западной части города вряд ли есть вода, пища, электричество и топливо. Люди находятся в критической гуманитарной ситуации.

Геддо подчеркнул, что террористы используют мирных жителей в качестве «живых щитов» от правительственных войск, ведущих операцию по освобождению второго по величине города Ирака. Часто игиловцы прикрываются даже женщинами и детьми.

* Организация запрещена на территории РФ.