Туристическая полиция появится в Петербурге, Сочи и Казани

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Москва, 16 июня. МВД намерена создать туристическую полицию в Сочи, Петербурге и Казани. Такое заявление сделал глава ведомства Владимир Колокольцев на встрече выпускников ведомственных вузов с членами Общественного совета при МВД.

Колокольцев признал, что создание специальных подразделений уже прорабатывается.

«Мы, не скрою, прорабатываем вопрос об утверждении подразделений туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань, потому что страна у нас красивая, большая, привлекательная», — сказал Колокольцев.

Глава ведомства подчеркнул, что с 2014 года подразделение туристической полиции действует в Москве и за эти годы хорошо себя зарекомендовало. Кроме того, турпоток год от года только растет, поэтому нужно наращивать усилия в этом направлении, уверен министр.

Также он сообщил, что сотрудники туристической полиции не только обучены навыкам общения с иностранными гражданами, но и знают множество иностранных языков, а том числе английский, французский, немецкий и даже китайский.