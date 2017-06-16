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Мутко выучил «от корки до корки» подаренный Путиным самоучитель английского
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Мутко выучил «от корки до корки» подаренный Путиным самоучитель английского

14:01  16 Июня 2017
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Мутко выучил «от корки до корки» подаренный Путиным самоучитель английского

Москва, 16 июня. Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что выучил «от корки до корки» самоучитель английского языка, который ему подарил президент России Владимир Путин.

Мутко добавил, что его разговорный английский «в целом достаточен» и позволяет общаться на профессиональные спортивные темы.

«Все нормально, двигаемся, так что Thank you very much (большое вам спасибо). A very good question (очень хороший вопрос)», — сказал он.

Ранее Мутко сообщал, что подаренный Путиным на заседании президентской комиссии по развитию физкультуры и спорта русско-английский разговорник стал настольной книгой и помог сделать заметные успехи в изучении иностранного языка.

Алексей Громов
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