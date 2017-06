Мутко выучил «от корки до корки» подаренный Путиным самоучитель английского

Москва, 16 июня. Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что выучил «от корки до корки» самоучитель английского языка, который ему подарил президент России Владимир Путин.

Мутко добавил, что его разговорный английский «в целом достаточен» и позволяет общаться на профессиональные спортивные темы.

«Все нормально, двигаемся, так что Thank you very much (большое вам спасибо). A very good question (очень хороший вопрос)», — сказал он.