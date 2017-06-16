Питер встречает Кубок Конфедераций: чему радуются и чего опасаются горожане. ФАН-ТВ

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Москва, Петербург, Сочи, Казань – с сегодняшнего дня и до 2 июля всё внимание футбольных фанатов будет приковано именно к этим городам. Сильнейшие футбольные сборные в мире и Россия в качестве принимающей стороны скоро встретятся в рамках Кубка Конфедераций–2017. К слову, питерский стадион является самым большим из четырех спортивных арен, «Санкт-Петербург арена» способен принять на 20 с лишним тысяч больше болельщиков, чем его ближайший «конкурент», сочинский «Фишт». Чего ждать от подобного размаха? С каким настроением в Северной столице встречают Кубок Чемпионов, выясняла съемочная группа ФАН-ТВ.

Пообщаться с жителями и гостями города на Неве корреспонденты отправились на пересечение Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта, ведь именно там всех проходящих встречает официальный символ состязаний – волчонок Забивака.

– Очень сильно ждем, хотя и смотрим по телевизору. Надеемся, что проведение соревнований здесь, у нас, повлияет на счет в нашу пользу, – отозвалась молодая пара Ольга и Игорь.

Схожая позиция оказалась и у других собеседников, например, Павла и Марины:

– Если Россия займет призовое место, будем рады и счастливы, конечно. Очень хотелось бы. А вообще, это, с одной стороны, хорошо, потому что у нас много болельщиков. А с другой, знаете, как говорит каждый второй? У нас в стране кризис! И выделять такие миллиарды еще и на чемпионаты… бессмысленно. В то же время, это весьма значимое мероприятие для нашего города, почему нет? Посмотрим, что на этот раз придумают организаторы.

У подруг Алены и Натальи мнения так же разделились:

– Скорее всего, городской бюджет пострадает, – считает первая девушка. – А в принципе, мероприятие хорошее, когда объединяются страны.

– Это прославит Россию, прославит наш город, все увидят, какой Питер красивый, – отзывается ее спутница.

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Отметим, что, участвуя в опросе, особо активно себя проявили представители молодого поколения, у которых грядущее событие со всеми вытекающими вызывает довольно яркие эмоции. Развернуто порассуждала на эту тему встретившаяся съемочной группе компания молодых людей:

– Нет! – категорично отрезала Александра. – Поскольку я живу на Крестовском острове, я могу представить, что будет происходить, когда там будут толпы болельщиков.

– Это даст сильный прирост экономике города и в целом страны, но организация нужна цивильная, – откликнулся Павел.

– Проведение больших мероприятий в нашем городе генерирует большой приток туристов. Они приезжают к нам, происходит большое вливание в бюджет, растет прибыль у владельцев бизнесов, россиян в целом, – объединил мысли своих спутников Марк. – Но, с другой стороны, я считаю, что такие большие мероприятия, особенно связанные с футболом, должны быть под контролем. Потому что всегда происходят какие-то стычки между фанатами.

– И вообще, проходить за чертой города, чтобы никто из жителей города не попал ни в какие неприятности, – подхватила Александра.

– Я считаю, что основная задача в организации таких больших мероприятий состоит в том, чтобы все люди, присутствующие на соревнованиях, чувствовали себя комфортно, – развил мысль Павел. – Неважно, болельщики или простые горожане. Но для этого должна быть организована полиция, организована охрана. На чемпионатах мира, прошедших за рубежом, был печальный опыт. Например, на этапе в Лондоне были массовые и очень жесткие стычки. Доходило до побоев и тяжких телесных повреждений. А это уже ущерб имиджу – чемпионата, команд, города!

Впрочем, есть и такие люди, кто на размах спортивного события смотрит без опаски и считает, что это может принести реальную пользу, как минимум, Петербургу.

– Это очень хорошо, много туристов будет. Привлечение финансов, дороги где-то поделают, покрасят, починят. Все рады, все довольны! – заявил Илья. Он признался, что футбол любит и хотя бы на один из матчей постарается попасть. В целом же стартовавший Кубок Конфедераций можно считать генеральной репетицией. Своеобразный тест-драйв стадионов, оргкомитетов и всех, кто задействован в проведении соревнований, перед Чемпионатом Мира в 2018 году. Добавим, что болельщики отечественной сборной особых сюрпризов от нее не ждут, но все же очень надеются, что сработает старинное поверье о родных земле и стенах.

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