НАТО не стала комментировать ликвидацию главаря ИГ при ударе ВКС РФ в Ракке

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Брюссель, 16 июня. НАТО отказалась комментировать сообщения о возможной ликвидации ВКС РФ главаря террористов ИГ* Ибрагима аль-Багдади при ударе по предместьям сирийской Ракки.

Представитель альянса заявил, что «организация видела эти сообщения», но за всей дополнительной информацией попросил обращаться к властям РФ.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 июня, Минобороны РФ сообщило о возможном уничтожении главаря ИГ аль-Багдади в результате воздушного удара ВКС РФ в окрестностях Ракки. Командный пункт террористов в предместье сирийского города разбомбили 28 мая. В момент удара, по данным российских военных, там находились лидеры запрещенной в России группировки. В настоящее время Минобороны РФ проверяет информацию о том, что одним из участников этой встречи был аль-Багдади.

Напомним, 25 мая главы стран-участниц НАТО решили формально вступить в западную коалицию по борьбе с ИГ, командование которой осуществляют США.



* Организация запрещена на территории РФ.