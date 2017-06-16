Движение грузовиков в выходные и ночью хотят ограничить в России

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Москва, 16 июня. Движение грузовых автомобилей могут ограничить в России в выходные дни и ночью, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Старовойт обратил внимание, что этот шаг нельзя назвать своевременным. Он обратил внимание, что в России в полной мере не работает система по учету труда и отдыха водителей. Он отметил, что необходимо перенять опыт Европы, в частности Германии.

«Рано или поздно мы к этому придем — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта», — цитирует «Свободная пресса» руководителя Федерального дорожного агентства.

Он заверил, что эти меры не коснуться доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.

Ранее в правительстве страны отметили, что Россия выпускает вполне конкурентоспособные грузовые автомобили, однако их недостаточно для того, чтобы удовлетворить аппетиты рынка.