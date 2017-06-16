Организаторы блокады Донбасса угрожают перекрыть поставки угля из России

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Киев, 16 июня. Украинские радикалы, организовавшие ранее торговую блокаду Донбасса, угрожают полностью перекрыть поставки угля из России. Об этом заявил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

По его словам, они уже объявили мобилизацию всех своих сторонников. Радикалы проводят регистрацию людей и как только будут готовы, перекроют поставки российского угля.

Кроме того, радикалы требуют от главы кабмина Украины Владимира Гройсмана утвердить проект главы

Минэнерго страны Игоря Насалика о запрете торговли углем с РФ. По словам Виногородского, принятие этого документа саботируетсяи не подписывается кабинетом министров.

Как сообщал ранее портал «Ура.ру», 23 января глава ДНР Александр Захарченко объявил, что Донецкая народная республика полностью прекратила поставки угля и и металла на Украину. Он подчеркнул, что на такие меры власти ДНР пошли в ответ на торговую блокаду, организованную радикалами 25 января.

