У Канье Уэста появился соперник: телохранитель Кардашьян распускает руки

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Лос-Анджелес, 16 июня. Телохранитель Ким Кардашьян скоро может заменить ей мужа, рэпера Канье Уэста. Поклонники телезвезды быстро заметили красивого мускулистого мужчину с татуировками, который повсюду сопровождает Кардашьян.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, видно, как телохранитель свободно трогает женщину на уровне «пятой точки», совсем не стесняясь объективов папарацци.

Kim Kardashian's bodyguard puts his hand near her curvy derriere https://t.co/ppZfgc2ffL pic.twitter.com/2zTSaiNng5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2017

Звезде реалити-шоу пришлось нанять постоянного телохранителя после того, как ее ограбили в одном из престижных отелей Парижа. Инцидент произошел в прошлом году. Бандиты в полицейской форме проникли в номер Кардашьян, связали ее и украли у нее дорогие украшения, напоминает Ura.Ru.