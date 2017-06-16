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У Канье Уэста появился соперник: телохранитель Кардашьян распускает руки
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У Канье Уэста появился соперник: телохранитель Кардашьян распускает руки

13:52  16 Июня 2017
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У Канье Уэста появился соперник: телохранитель Кардашьян распускает руки

Лос-Анджелес, 16 июня. Телохранитель Ким Кардашьян скоро может заменить ей мужа, рэпера Канье Уэста. Поклонники телезвезды быстро заметили красивого мускулистого мужчину с татуировками, который повсюду сопровождает Кардашьян.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, видно, как телохранитель свободно трогает женщину на уровне «пятой точки», совсем не стесняясь объективов папарацци.

Звезде реалити-шоу пришлось нанять постоянного телохранителя после того, как ее ограбили в одном из престижных отелей Парижа. Инцидент произошел в прошлом году. Бандиты в полицейской форме проникли в номер Кардашьян, связали ее и украли у нее дорогие украшения, напоминает Ura.Ru.

#кардашьян
Дима Оленин
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