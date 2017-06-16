Суд Киева назначил дату рассмотрения дела по обвинению Януковича в госизмене

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Киев, 16 июня. Рассмотрение дела по существу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича состоится 26 июня.

Эту дату сегодня назначил Оболонский районный суд Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Владислава Девятко. По его словам, заседание состоится через 10 дней, начнется оно в 10 утра по московскому времени.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович у себя на родине обвиняется в государственной измене.