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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве сотрудника аграрного университета Петербурга
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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве сотрудника аграрного университета Петербурга

13:52  16 Июня 2017
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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве сотрудника аграрного университета Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июня. Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора центра международной деятельности и международных проектов ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Дмитрия Кравцова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 13.08.2017 года. 

Накануне ФАН сообщал, что Кравцов прямо у себя в кабинете на Петербургском шоссе получил взятку — 30 тысяч рублей. Деньги ему передал гражданин Туркменистана, чтобы руководитель центра оформил ему приглашение на учебу в этот университет.

#петербург #взятка
Тимур Румянцев
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