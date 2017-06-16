Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве сотрудника аграрного университета Петербурга

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Санкт-Петербург, 16 июня. Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора центра международной деятельности и международных проектов ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Дмитрия Кравцова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 13.08.2017 года.

Накануне ФАН сообщал, что Кравцов прямо у себя в кабинете на Петербургском шоссе получил взятку — 30 тысяч рублей. Деньги ему передал гражданин Туркменистана, чтобы руководитель центра оформил ему приглашение на учебу в этот университет.