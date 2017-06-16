Ликвидация аль-Багдади: кто заберет наследство «Исламского государства»

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Министерство обороны России проверяет информацию о гибели лидера группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади в южном предместье Ракки в конце мая 2017 года.

Согласно сообщению Минобороны, возможная ликвидация аль-Багдади произошла 28 мая 2017 года во время удара по командному боевиков ИГ*.

Неуловимый аль-Багдади

Сообщения о ликвидации аль-Багдади уже несколько раз публиковались западной прессой. Как минимум пять раз руководителя «Исламского государства» уничтожали американцы и их союзники. К сожалению, впоследствии каждый раз оказывалось, что радость противников ИГ преждевременна — аль-Багдади избегал гибели, после чего подтверждал свое доброе здравие очередными видеообращениями к своим сторонникам.

Сегодняшнее сообщение Министерства обороны России разительно контрастирует с победными реляциями западных СМИ. В нем говорится не об окончательной ликвидации аль-Багдади, а всего лишь о такой возможности. Более того, длительный срок, прошедший от момента удара до официального заявления российского ведомства, однозначно свидетельствует о том, что МО РФ стремится не повторять ошибок США и их союзников и всячески пытается проверить информацию о гибели лидера «Исламского государства», прежде чем объявлять об этом с полной уверенностью.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ* (прежнее название «Исламского государства», употребляемое до сих пор в документах Минобороны) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно оглашенным подробностям, аль-Багдади был ликвидирован в результате скоординированного авиаудара российских самолетов Су-34 и Су-35, который был осуществлен в ночь на 28 мая 2017 года по командному пункту «Исламского государства» в одном из районов сирийского города Ракка. Там высшее руководящее звено ИГ обсуждало планы выхода боевиков из осажденного города по так называемому «южному коридору», который пока еще остается под оперативным контролем джихадистов.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — заявили в Министерстве обороны. Среди ликвидированных, по данным военного ведомства, были «эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах».

Кроме того, Минобороны сообщило, что удар российской авиации по южному предместью Ракки был скоординирован с американцами, которые были заранее предупреждены о такого рода операции российских ВКС.

Урожайное лето

Возможная ликвидация аль-Багдади — закономерный факт в общем сюжете продолжающегося коллапса «Исламского государства», который происходит на ранее занятой этой группировкой территории Сирии и Ирака.

За период весны и начала лета «Исламское государство» уже утратило контроль над всеми территориями провинций Алеппо и Хомс, было отброшено от стратегически важной Пальмиры и продолжает утрачивать свои позиции в одной из ключевых центральных провинций Сирии — Ракке, центром которой является одноименный город, неофициальная «столица» ИГ. К настоящему времени «Исламское государство» контролирует лишь около трети провинции, а две трети территории уже очищены от боевиков и разделены между американской и российско-иранско-сирийской коалицией.

Не менее плачевно обстоят дела ИГ и в соседнем Ираке, где их оборона практически разорвана на части и приобрела классический «очаговый» характер. Впрочем, у иракско-американской коалиции дела обстоят не очень радужно: вот уже полтора года продолжается изнурительная и кровавая осада Мосула.

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В свою очередь, в связи с блокадой и осадой Ракки боевики теряют контроль над всей северной Сирией. Успешные оперативные действия российско-иранско-сирийской коалиции «переворачивают фронт»: выход наступающих механизированных групп на простор южной части провинции позволяет поставить задачу деблокады города Дейр-эз-Зор, который вот уже третий год находится в полной блокаде со стороны «Исламского государства».

Если эти амбициозные наступательные планы воплотятся в жизнь, то Дейр-эз-Зор станет настоящей «костью в горле» у ИГ и будет рассекать территорию под контролем боевиков надвое, отделяя осажденную Ракку от «структуры выживания» ИГ, расположенной в районе сирийского города Абу-Кемаль, находящегося ниже по течению Евфрата, на границе Сирии и Ирака.

Дополнительной возможностью для деблокирования Дейр-эз-Зора является наступление из района сирийской Пальмиры, где недавние успехи коалиции отодвинули непосредственную угрозу захвата боевиками этого важного стратегического пункта на пересечении магистральных дорог и также создали предпосылки для решительного наступления.

Наследство «Исламского государства»

Нынешние действия двух коалиций в Сирии и Ираке высветили противоречия в стане будущих победителей. Победа над «Исламским государством»* впрямую ставит перед Сирией и Ираком вопрос справедливого и устойчивого послевоенного устройства.

К сожалению, нынешняя ситуация в обеих странах далека от консенсуса — гражданская война там все больше используется внешними центрами силы в собственных интересах. Риторикой «помощи Сирии и Ираку» прикрываются внешнеполитические интересы таких стран, как США и Иран, которые имеют в регионе не просто различные, но и в корне несовместимые позиции.

Так, одной из задач Ирана является максимальное сохранение за собой контроля над Ираком — и постепенное упрочнение своих позиций в Сирии. Для выполнения этой задачи Иран уже вывел свои шиитские вооруженные формирования к сирийско-иракской границе с обеих сторон, обеспечив себе «сухопутный мост» в пустынных районах к востоку от сирийского города Ат-Танф.

С другой стороны, американская коалиция, которая в этом случае выступает как прямой противник Ирана в вопросе создания «шиитского полумесяца», продолжает накапливать свои силы в районе Ат-Танфа, расширяя зону контроля вокруг развернутой базы до 100 километров, с одновременным развертыванием своей передовой базы у Закфа.

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Кроме того, на днях в сирийском Ат-Танфе были замечены американские комплексы РСЗО HIMARS, которые были доставлены туда из соседней Иордании и имеют радиус поражения от 60 до 100 километров. Это может свидетельствовать о попытках американцев переиграть неблагоприятно развивающуюся для них ситуацию силовым путем, пойдя в том числе и на открытую конфронтацию с Ираном — как в Сирии, так и в Ираке.

В складывающейся ситуации Россия постарается избежать нарастающего конфликта между Ираном и США и выработать компромиссную позицию в этом противостоянии. Это означает, что либо Ирак и Сирия в ближайшее время будут неофициально разделены на «зоны влияния» различных держав — либо конфликт в регионе будет разрастаться и видоизменяться, пусть уже и без «Исламского государства» в числе его участников.

* Организация запрещена на территории РФ.