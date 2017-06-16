Лавров удивлен беспокойством Тиллерсона из-за сближения России и Турции

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Москва, 16 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивлен словами госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что сближение России и Турции вызывает беспокойство США.

Лавров признался, что очень удивился, прочитав о реакции Тиллерсона, а также отметил, что ему непонятны источники беспокойства Тиллерсона: Россия и Турция являются соседями и развивают двустороннее сотрудничество, преодолевая период охлаждения в отношениях.

«Россия и Турция вместе с Ираном и другими странами активным образом сотрудничают по урегулированию сирийского кризиса. Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю», — сообщил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что во взаимодействии Москвы и Анкары нет ничего, что могло бы вызвать озабоченность тех, кто заинтересован в развитии между странами мира равноправного взаимодействия, базирующегося на нормах международного права.

Несколько дней назад Тиллерсон заявил, что отношения с Россией «достигли дна», сообщает URA.Ru.