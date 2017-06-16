 Полнейший беспредел: Мизулина возмутилась ситуацией вокруг ДТП с «пьяным» ребенком

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Москва, 16 июня. Сенатора Елену Мизулину возмутила ситуация вокруг резонансного ДТП в подмосковном Железнодорожном, где автоледи насмерть сбила якобы пьяного шестилетнего мальчика. По мнению сенатора, добрую память о погибшем пытаются опорочить.

«Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить», — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству добавила, что не верит в сообщения о пьяной прогулке ребенка. Кроме того, это не отменяет факта наезда машины на пешехода, передает «Свободная пресса». Также сенатор призвала выяснить, был ли совершен подлог, и наказать виновных.

Ранее сообщалось, что СК РФ решил разобраться в деле о ДТП, жертвой которого стал шестилетний мальчик. В СМИ ранее сообщалось, что в его крови нашли алкоголь.