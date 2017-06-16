Обратившаяся к Путину онкобольная девушка из Апатитов попала в реанимацию

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Москва, 16 июня. Больную онкологией 24-летнюю жительницу города Апатиты Мурманской области экстренно доставили в реанимацию после того, как она пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на проблемы медицины в регионе в ходе прямой линии 15 июня.

Как рассказал журналистам главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев, врачи приняли меры по стабилизации состояния больной, затем девушку отправили в мурманскую областную больницу.

«После мероприятий в реанимации девушка была направлена санавиацией в мурманскую областную больницу. Ее состояние оценивается как стабильное», — сообщил Ширяев.

Далее девушку планируется направить на лечение в одну из лучших клиник, заявил он. По словам Ширяева, о ее состоянии не сообщается, так как следователи проводят следственные действия после ее обращения к Путину.