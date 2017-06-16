Буря в стакане: зачем Украина готовит офицеров ВСУ к очередному «российскому вторжению»

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Степан Полторак заявил, что Россия готовится захватить Украину. Глава Минобороны Украины считает, что о наличии у РФ агрессивных планов свидетельствует нынешняя напряженная ситуация в Донбассе. Того, что положение дел обострилось по вине украинской стороны, генерал Полторак предпочитает не замечать. Вместо этого он призывает своих слушателей, на этот раз — выпускников Национального университета обороны Украины имени Черняховского в Киеве — готовиться к неминуемому столкновению.

«Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ», — настаивает министр.

После этого Полторак переходит к частностям, которые в основном сводятся к тому, что молодым украинским офицерам надо как можно быстрее усваивать стандарты и традиции НАТО.

Из интересного, пожалуй, Степан Полторак отметил лишь одно: Украина сейчас подготовила 100-тысячный резерв контрактников, который в случае нужды может немедленно встать в строй. Более того, этот резерв позволит военному руководству страны отказаться от непопулярной в народе мобилизации.

Обычно, когда в Киеве говорят о готовящейся «российской агрессии», то это означает, что Украина сама готовится к новым провокациям. Киевское руководство как бы заранее пытается обелить себя, выставив очередную попытку прорыва или усиление обстрелов как необходимое контрнаступление. Будет ли так и на этот раз? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться военный эксперт Борис Рожин.

«Планы по наступлению в Донбассе у ВСУ есть. В Генштабе Украины говорят о них достаточно часто и открыто. Тем не менее сейчас Украина ограничится лишь тактическими операциями, подобными той, которую мы видели под Желобком. В целях ВСУ сейчас продвинуться как можно дальше вглубь нейтральной зоны. Украинские военачальники постоянно угрожают чем-то большим — даже повторением операции «Буря» (хорватская военная операция по ликвидацию Сербской Краины в 1995 году — прим. ФАН) — но пока они не получили на это одобрение сверху», — прежде всего отмечает эксперт.

Конечно, сейчас Полторак лишь воспроизводит старую риторику и озвучивает тезисы, не имеющие ничего общего с реальной ситуацией. Если бы Россия хотела изменить текущие государственные границы Украины, то она могла ввести войска еще в 2014 году.

«Недавняя атака ВСУ под Желобком, приведшая к существенным потерям с обеих сторон, показывает, что в наступление идет никак не Россия, а Украина. В любом случае, слова Полторака весьма показательны, так как ясно отражают курс на дальнейшую эскалацию конфликта, принятый Киевом», — добавил Рожин.

При всей кажущейся важности его звания и титула министр обороны Степан Полторак не является самостоятельной фигурой. Потому, готовя будущих украинских офицеров к «российскому вторжению», он лишь выполняет приказ сверху.

«Полторак переозвучивает то, что говорят Александр Турчинов, Порошенко, Парубий, все другие представители «партии войны» в высшем украинском чиновничестве. Полторак, по сути, некоторый передатчик для армии, которую киевское руководство старается держать в состоянии постоянной готовности. Киеву надо, чтобы, как только будет дана политическая отмашка, армия сразу могла перейти к активным боевым действиям без какой-то дополнительной подготовки и агитационной работы», — поясняет Борис Рожин.

ВСУ имеют планы на нейтральную полосу. Тем не менее столкновение под Желобком показало, что, как только Украина пытается выбить ополченцев ЛНР или ДНР с их позиций, ей тут же дают отпор. В каком-то смысле это стабилизирует ситуацию на линии соприкосновения, превращает войну в Донбассе в полузамороженный конфликт.

«Как показывает ситуация в Нагорном Карабахе, такое позиционное противостояние может длиться годами. Сейчас Украина поддерживает боевую горячку у своих военных, исключительно надеясь на непредвиденное изменение внешнеполитических моментов: скажем, на усиление противостояния между РФ и НАТО. Без каких-либо гарантий со стороны Североатлантического альянса Украина не пойдет в активное наступление, опасаясь контрмер со стороны России», — подводит итог Рожин.