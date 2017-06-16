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Ирак: более 800 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГИЛ
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Ирак: более 800 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГИЛ

13:50  16 Июня 2017
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Ирак: более 800 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГИЛ

Мосул, 16 июня. Представители управления ООН по делам беженцев заявили, что с начала операции против «Исламского государства»* иракский Мосул покинули 862 тысячи человек.

Представитель ООН Бруно Геддо сообщил, что эти данные организация недавно получила от правительства Ирака. Из 862 тысяч человек 192 тысячи уже вернулись в свои дома. Вынужденно перемещенными лицами по-прежнему остаются 667 тысяч жителей Мосула, из них 635 тысяч — выходцы из восточной части второго по величине города Ирака.

Ирак: более 800 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГИЛ

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) началась в октябре 2016 года. В ней участвуют правительственные войска Ирака и международная коалиция во главе с США.

Ранее агентство Дни.ру сообщило, что ВКС РФ могли уничтожить лидера ИГИЛ* аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #мосул #ирак #бруно геддо
Алексей Громов
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