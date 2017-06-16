Песков не знает об обращении к Путину родных «пьяного» ребенка, сбитого в Балашихе

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Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что ничего не знает об обращении к главе государства родственников мальчика, который был сбит в Балашихе.

Трагедия, о которой идет речь, случилась в подмосковной Балашихе еще в апреле. Женщина насмерть сбила шестилетнего мальчика и, по словам очевидцев, переехала его. При этом по первоначальной версии виновником ДТП стал сам ребенок - в его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. В Интернете эта новость вызвала широкий резонанс. В итоге по делу были назначены дополнительные экспертизы.

Поступила также информация о том, что родные ребенка обратились к президенту России. Однако в Кремле эту информацию подтвердить не смогли.