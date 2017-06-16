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Алеппо, 16 июня. Трасса из Хмеймима в Алеппо по обе стороны окружена позициями боевиков, рассказывают журналисты.

Военные колонны ежедневно проходят маршрут их Хмеймима в Алеппо и обратно с грузами топлива и припасов. В мирное время, отмечают представители СМИ, дорога заняла бы всего час, но во время боевых действий ехать приходиться все десять. Прямые маршруты контролируют боевики.

На всем протяжении трассы виднеются сожженные машины и бронетехника, именно поэтому ее называют «дорогой смерти». Позиции боевиков можно даже увидеть из окна автомобиля. В каждой российской военной колонне, сообщают представители прессы, есть авианаводчики. Если террористы открывают огонь, то самолеты ВКС РФ с базы «Хмеймим» появляются уже через 10-15 минут.