Кубок конфедераций 2017: когда и где состоится, матчи сборной России по ТВ, расписание игр

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Итак, в России стартует один из престижнейших международных футбольных турниров — Кубок конфедераций — 2017, который проводится под эгидой FIFA. Кубок конфедераций 2017 года — это фактически генеральная репетиция Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Когда и где пройдет Кубок конфедераций 2017

Турнир пройдет в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи — с 17 июня по 2 июля 2017 года. Все матчи Кубка конфедераций пройдут на стадионах, которые на будущий год примут игры чемпионата мира. Отметим сразу, обладатели специальных карт болельщика смогут бесплатно перемещаться между городами, принимающими матчи Кубка конфедераций.

Кто участвует в Кубке конфедераций 2017

В Кубке конфедераций участвуют победители шести континентальных чемпионатов, которые проводятся конфедерациями всех континентов (УЕФА, КАФ, КОНМЕБОЛ, АФК, ОФК, КОНКАКАФ). Кроме того, в турнире принимает участие команда страны — действующего чемпиона мира и сборная страны-хозяйки Кубка конфедераций.

Таким образом, на турнире в России встретятся национальные сборные следующих стран:

России (хозяйки турнира);

Германии (чемпиона мира 2014);

Австралии (победителя Кубка Азии 2015);

Чили (победителя Кубка Америки 2015);

Мексики (победителя матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015);

Новой Зеландии (победителя Кубка наций ОФК 2016);

Португалии (чемпиона Европы 2016);

Камеруна (победителя Кубка африканских наций 2017).

Россия, Португалия и Чили в Кубке конфедераций участвуют впервые.

Впервые с 1997 года турнир пройдет без участия сборной Бразилии — действующего с 2005 года обладателя Кубка конфедераций.

Расписание игр Кубка конфедераций 2017

Групповой этап

Группа Дата и время Команды Группа A 17.06.2017, 18.00 Россия — Новая Зеландия Группа A 18.06.2017, 18.00 Португалия — Мексика Группа B 18.06.2017, 21.00 Камерун — Чили Группа B 19.06.2017, 18.00 Австралия — Германия Группа A 21.06.2017, 18.00 Россия — Португалия Группа A 21.06.2017, 21.00 Мексика — Новая Зеландия Группа B 22.06.2017, 18.00 Камерун — Австралия Группа B 22.06.2017, 21.00 Германия — Чили Группа A 24.06.2017, 18.00 Мексика — Россия Группа A 24.06.2017, 18.00 Новая Зеландия — Португалия Группа B 25.06.2017, 18.00 Германия — Камерун Группа B 25.06.2017, 18.00 Чили — Австралия

Матчи с участием сборной России

17.06.2017, 18.00 Россия — Новая Зеландия 21.06.2017, 18.00 Россия — Португалия 24.06.2017, 18.00 Мексика — Россия

Какие стадионы примут Кубок конфедераций

17 июня, 18.00. Россия — Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

18 июня, 18.00. Португалия — Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена».

18 июня, 21.00. Камерун — Чили. Москва. Стадион «Спартак».

19 июня, 18.00. Австралия — Германия. Сочи. Стадион «Фишт».

21 июня, 18.00. Россия — Португалия. Москва. Стадион «Спартак».

21 июня, 21.00. Мексика — Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».

22 июня, 18.00. Камерун — Австралия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

22 июня, 21.00. Германия — Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».

24 июня, 18.00. Мексика — Россия. Казань. Стадион «Казань Арена».

24 июня, 18.00. Новая Зеландия — Португалия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

25 июня, 18.00. Чили — Австралия. Москва. Стадион «Спартак».

25 июня, 18.00. Германия — Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».

Полуфиналы и финал

28 июня, 21.00. Полуфинал 1. Казань. Стадион «Казань Арена».

29 июня, 21.00. Полуфинал 2. Сочи. Стадион «Фишт».

2 июля, 15.00. Матч за третье место. Москва. Стадион «Спартак».

2 июля, 21.00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

Трансляция Кубка конфедераций по ТВ

Матчи с участием сборной России

Матч-открытие Кубка конфедераций, в котором сборная России 17 июня встретится с командой Новой Зеландии, будет показан на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 17.30 мск — одновременно с началом церемонии открытия.

Первый канал покажет красочное шоу церемонии открытия, в котором примут участие более полутора тысяч артистов и талисман Кубка конфедераций — волк Забивака. Онлайн-трансляцию матча покажет сайт Первого канала.

Матч команд России и Португалии, который начнется в 18.00 мск 21 июня, покажет только Первый канал.

Заключительный матч группового этапа с участием сборных России и Мексики также покажет Первый канал, игра состоится 24 июня в 18.00 мск. Позже канал «Матч ТВ» покажет эту игру в записи.

Матчи без участия сборной России

Все игры группового этапа без участия сборной России будут показаны на телеканале «Матч ТВ», основная их часть — в прямом эфире. Игры Германия — Камерун, Португалия — Мексика, Австралия — Германия, Новая Зеландия — Португалия в прямом эфире покажет Первый канал. Позже повтор этих игр будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Плей-офф

По предварительным данным, один из полуфиналов Кубка конфедераций покажет Первый канал, второй — телеканал «Матч ТВ». Начало игр — в 21.00 мск 28 и 29 июня соответственно.

Матч за третье место, который начнется в 15.00 мск 2 июля, покажет «Матч ТВ».

Финал Кубка конфедераций, который состоится на ставшей уже знаменитой «Зенит Арене» (официальное название «Санкт-Петербург Арена», также используется вариант названия — стадион «Крестовский») покажет Первый канал. Начало матча — 2 июля в 21.00 мск.

Кто будет комментировать матчи Кубка конфедераций

На «Матч ТВ» комментировать игры турнира будут Роман Гутцайт, Константин Генич, Юрий Розанов, Тимур Журавель, Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. В качестве эксперта выступит Валерий Карпин.

На Первом канале матчи Кубка конфедераций будут комментировать Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев.