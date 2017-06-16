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Политика
Драматургии не было: Песков назвал удачным рождение ребенка во время прямой линии с Путиным
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Драматургии не было: Песков назвал удачным рождение ребенка во время прямой линии с Путиным

13:18  16 Июня 2017  /обновлено: 13:41  16 Июня 2017
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Песков не увидел драматургии в показе новорожденного в ходе прямой линии с Путиным

Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает «чрезвычайно удачным» рождение ребенка, которого показали во время прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, в этом моменте не было никакой драматургии.

Во время прямого включения из уфимского перинатального центра в кадр неожиданно попал мужчина, у которого 20 минут назад родился ребенок. Молодой отец дал небольшое интервью и получил поздравление от главы государства. 

«То, что родился ребенок, чрезвычайно удачно», — сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, в этом «нет никакой драматургии, это драматургия природы», поскольку в роддомах постоянно принимают роды.

Алексей Громов
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