Учиться к Цискаридзе едут со всей Европы и США

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Москва, 16 июня. В этом году, несмотря на санкции в отношении России, в Академию русского балета имени Вагановой поступило 45 заявок от иностранных граждан. Причем в этих 45 заявках не учитываются приезжие из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Маленькие танцоры из этих «безвизовых» стран обучаются в академии по соглашению.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в этом году заявки на обучение под ректорством Николая Цискаридзе подали дети из Японии, США и практически всей Европы — Франции, Бельгии, Германии и другие «евросоюзники».

Зато в этом году нет ни одной заявки из Украины, по крайней мере, из ее западной части. А вот из Донецка желающие обучаться балету в одной из сильнейших академий мира были. Ну, а кто в итоге останется, будет известно по результатам прохождения вступительных испытаний и медицинской комиссии.