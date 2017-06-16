Проекты, авралы и жизнь: Ольга Туханина о «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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Как сообщает нам Википедия, «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой Владимир Владимирович отвечает на вопросы населения России. Это персональный формат. Он принадлежит не должности, а человеку.

Такие линии Путин проводил, будучи президентом первые два срока, потом в должности премьер-министра, и далее вновь избравшись на главный пост в стране. Весной многие обсуждали идею отмены этого формата, хотя первые «Линии» (до 2013 года) проходили осенью и зимой. Летом это действительно произошло впервые.

За многие годы формат программы сделался привычным, как и обсуждение ответов после. В этом году, собственно, ничего примечательного не произошло. Пожалуй, еле заметно изменилась атмосфера всего действия.

Куда меньше стало привычной патоки и елея у многочисленных комментаторов. Оно и понятно: пятнадцатый раз подряд говорить на тему царь хороший — бояре плохие утомит кого угодно, даже самых восторженных поклонников.

Впрочем, обычные вещи мы, конечно, услышали. И о том, что страна не может жить вечно в режиме ручного управления с самого верха, и о том, что на «Прямую линию» обращаются люди с проблемами, а те, кто доволен, те молчат. И о том, что президент — не Дед Мороз и не волшебник. Ну, и обо всем остальном тоже: самый грандиозный социологический опрос, самый правильный барометр настроения и т. п.

Какие же настроения показал нам этот барометр — не в обществе, а у самого Путина?

Строительство страны

Все поступившие вопросы, если вынести за скобки международную повестку, можно условно разделить на три группы: проекты, авралы и жизнь. О проектах президент говорил охотно. Видно было, что он не просто в теме, а что тема ему нравится.

Путину действительно нравится строить страну. Вводить в строй новые атомоходы, самолеты, стадионы, мосты. Строить жилье, выращивать хлеб. Надо сказать, что и стране все это нравится. Как раз поэтому за Путина и голосуют.

Авралы — от мусорной свалки в Балашихе до денег, не дошедших до пострадавших от наводнения, — вызывали явное раздражение, но одновременно показывали, что с авралами наш президент знаком и работать с ними умеет. «Волшебные пендели», видимо, были розданы помощниками сразу за кулисами, и местные начальники стремглав помчались к тем счастливцам, которым повезло на этот раз сорвать джек-пот: пролезть со своей проблемой в семьдесят три вопроса из двух миллионов — все равно что выиграть в лотерею главный приз.

И только на третью категорию вопросов — о жизни обычного обывателя — президент отвечал не очень уверенно. Он сразу скучнел и переходил на статистику.

Тем временем, наши либералы радовались новшеству — всплывающим смскам в углу экрана. Кто пустил их в эфир? Техническая накладка? В студии засел тайный оппозиционер? Да нет, вам просто демонстрировали полную открытость. Ваши страшные вопросы («А не засиделись ли вы на одном месте? Вся страна желает вашего ухода!») никого не пугают.

Страшные вопросы — другие. Как прожить на десять тысяч в месяц, например. Страшно отвечать девушке с четвертой стадией рака, у которой проморгали диагноз и которая живет в городе, где была закрыта единственная больница.

Вот это действительно неудобные вопросы. И ответить на них президенту было, по большому счету, нечего. Потому что уровень жизни упал, количество бедных выросло, а свидетельствами об окончании стагнации сыт не будешь. Тут Путин не мог сказать: я к вам на днях заеду, и мы решим вопрос. Хвастаться нечем.

«Блаблазации» из кабмина

И здесь вновь на повестке дня появляется неразрешимая двойственность президентства Владимира Путина. Политическое и стратегическое развитие страны идет вразрез с развитием экономическим. Если говорить честно, то во главе экономических ведомств мы видим идейных наследников тех, кто, по собственному выражению Путина, хорошо поураганил в девяностые.

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Это их бесцветными словами президент пытается ответить на самые острые вопросы в ходе своей «Прямой линии». Его спрашивают, как прожить на три копейки, а он отвечает, что правительство успешно сдерживает инфляцию. Его спрашивают, как может бизнес работать с кредитами в 19% годовых, а он говорит про ставку Центробанка и про какие-то кредиты для юрлиц в 12,5%.

Уже по выражению лиц тех, кто задавал вопросы, можно было понять, что ответы не удовлетворяют их вовсе. Складывается впечатление, что посади практически любого члена правительства перед камерами — и вся прямая линия будет состоять из мыльных пузырей, таргетирования, оптимизации, монетизации и прочих блаблазаций.

Почему так происходит?

Мост в будущее

Очевидно, Путин прекрасно осознает ущербность финансово-экономического блока правительства. Но в нынешних условиях не хочет принимать резких решений.

В конце концов, в тучные годы либералы в правительстве обеспечили стране хорошую подушку безопасности, а после введения санкций экономика вовсе не была «порвана в клочья». Да и атомоходы с мостами на пустом месте не возникают.

К тому же, желающих порулить экономикой много — от коммунистов до ультралибералов. Программ тысячи, но что будет, если резко начать реформировать сложившуюся систему? Не посыпется ли она как карточный домик?

И все же сегодня экономическими процессами в России управляют экономисты стагнации, а не роста, сторонники вечного затягивания поясов. Их цели прописаны в западных учебниках и сводятся к цифрам, а не к людям. Все сошлось, а там хоть трава не расти. Их не волнует уровень жизни и благосостояние народа, их волнуют совсем другие вещи.

Все это ставит население страны перед сложным выбором. Люди, разумеется, хотели бы, наверняка, еще раз проголосовать за Путина — президента проектов, суверенитета, возвращения Крыма. И очень не хотели бы жить на десять тысяч в месяц, выслушивая от главы правительства бодрое «Денег нет, но вы там держитесь».

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Очень может быть, кстати, что эту фразу от своего правительства регулярно выслушивает и сам президент. Хотя, в том задача правительства и состоит, чтобы дать возможность стране зарабатывать, тратить и развиваться.

А пока социальное напряжение потихоньку растет. Людям можно было бы объяснить, что, мол, — санкции, сложная международная обстановка. Люди бы, наверное, даже поняли. Если бы не итоги приватизации, рассекающие с дикой скоростью по Москве на «Бентли» и «Ламборгини». Этих-то куда девать? Куда девать разрыв в благосостоянии регионов?

Вопросы пока накапливаются. Далеко не все из них можно решить «Скорой помощью» в виде взмыленных губернаторов. Путин успокаивает нацию: «Все будет хорошо». Так хочется в это верить: вон, и мост в Крым строится.

Но иногда кажется — без «Бентли» и медленного проседания в бедность мост строился бы куда быстрее.