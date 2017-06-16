Меркель обеспокоена последствиями антироссийских санкций США для Европы

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Берлин, 16 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена влиянием на Европу антироссийских санкций США. По ее мнению, они могут привести к штрафам европейских компаний.

Представитель правительства Германии Штеффен Зейберт назвал действия США «странными». Он отметил, что Меркель разделяет озабоченность новыми санкциями, выраженную в совместном заявлении министра иностранных дел Германии Сигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна.

«Решение Сената США поднимает для нее точно такие же вопросы, как и для Керна и Габриэля. Это странный шаг со стороны Вашингтона», — сказал Сейберт.

Он назвал странным то, что санкции, принятые, чтобы наказать Россию, могут привести к штрафам европейских компаний.