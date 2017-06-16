Кропотливо, но не всегда гладко: Песков оценил процесс обмена пленными на Украине

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Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными на Украине проходит кропотливо, но не всегда гладко.

«Эта тема постоянно обсуждается. И в рамках контактной группы она поднимается, и ее постоянно Медведчук пытается держать на плану. Не все гладко, не во всем удается достичь договоренности», — ответил Песков журналистам на вопрос об активизации обмена пленными, в том числе граждан Украины, которые находятся на территории России.

Пресс-секретарь также добавил, что это кропотливый и трудный процесс, которым занимается Медведчук.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что у России есть много друзей на Украине. Он выделил Виктора Медведчука. Путин назвал его горячим сторонником независимости Украины, который при этом выступает за положительные отношения с Россией.