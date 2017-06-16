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Общество
Песков рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года
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Песков рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года

13:11  16 Июня 2017  /обновлено: 13:34  16 Июня 2017
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Песков рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года

Москва, 16 июня. Россия ведет активную подготовку в главному футбольному событию следующего года — чемпионату мира. Все идет по плану, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Что касается чемпионата-2018, идет еще более масштабная подготовка (по сравнению с Кубком конфедераций), все идет по плану»,- уточнил он.

Песков добавил, что глава государства Владимир Путин часто интересуется вопросами подготовки к чемпионату и получает отчеты от ответственных лиц, причастных к организации мероприятия. 

Напомним,в следующем году впервые чемпионат мира состоится в России. Он стартует 14 июня 2018 года и продлится месяц.

#путин #песков
Алексей Громов
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