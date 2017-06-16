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Причастного к убийству Вороненкова задержали на Украине
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Причастного к убийству Вороненкова задержали на Украине

13:40  16 Июня 2017
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Причастного к убийству Вороненкова задержали на Украине

Киев, 16 июня. Украинские оперативники арестовали причастного к убийству Дениса Вороненкова. Это произошло 15 июня во время операции по задержанию Ярослава Тарасенко, сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что Тарасенко известен не только среди радикалов и боевиков, но и по криминальным хроникам в прессе. В конце 2015 года его взяли под стражу по обвинению в грабеже и незаконном хранении оружия. Однако уже через полгода его выпустили и передали на поруки скандальному депутату Владимиру Парасюку.

Как стало известно, киллер, застреливший Вороненкова также был из Павлограда. Официальной информации по аресту радикала Тарасенко пока нет, передает «Парламентская газета».

Алексей Громов
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