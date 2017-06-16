Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Песков убежден, что Кубок конфедераций пройдет на высоком уровне
Triangle Created with Sketch.

Песков убежден, что Кубок конфедераций пройдет на высоком уровне

13:08  16 Июня 2017  /обновлено: 13:24  16 Июня 2017
317

Песков: Кубок конфедераций должен пройти на высоком уровне

Москва, 16 июня. Россия проделала огромную подготовительную работу для проведения Кубка конфедераций-2017, поэтому все должно пройти на очень высоком уровне. Такую уверенность высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне»,- сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России богатый опыт по проведению крупнейших международных мероприятий. 

Напомним, Кубок конфедераций стартует завтра, 17 июня. Матчи в рамках турнира состояться в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Завершится Кубок 2 июля. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть