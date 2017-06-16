Песков убежден, что Кубок конфедераций пройдет на высоком уровне

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Россия проделала огромную подготовительную работу для проведения Кубка конфедераций-2017, поэтому все должно пройти на очень высоком уровне. Такую уверенность высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне»,- сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России богатый опыт по проведению крупнейших международных мероприятий.

Напомним, Кубок конфедераций стартует завтра, 17 июня. Матчи в рамках турнира состояться в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Завершится Кубок 2 июля.