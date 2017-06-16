Песков: Кадровые решения после «прямой линии» с Путиным не являются самоцелью

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Москва, 16 июня. Возможные кадровые решения после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не являются самоцелью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главная задача на данный момент — заниматься не кадрами, а актуальными проблемами, уверены в Кремле.

«Дело абсолютно не в кадровых решениях, и никогда таких целей не ставится, тем более, это не самоцель», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное на данный момент — понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей и решить их, и от частных случаев перейти к системным решениям. В настоящий момент именно этим заняты и лично президент, и его администрация, сообщил Песков.