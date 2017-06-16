Песков о ликвидации главаря ИГ в Сирии: Путин регулярно получает доклады от Минобороны РФ

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады Минобороны РФ по Сирии. В частности, ему сообщат об уничтожении главаря террористической организации «Исламское государство»* Ибрагима Абу-Бакр аль-Багдади, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать возможную ликвидацию аль-Багдади ударом ВКС РФ под Раккой. Кроме того, его попросили уточнить, было ли доложено Путину о ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

«Президент как главнокомандующий естественно, на регулярной основе получает необходимые доклады от нашего оборонного ведомства», — заметил представитель Кремля.

Он уточнил, что в Минобороны оценят результаты удара ВКС РФ 28 мая и с тактической, и со стратегической точек зрения. Он добавил, что за более точной информацией следует обратиться в военное ведомство страны.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ и ударом по сирийской Ракке ликвидировали высокопоставленных боевиков, которые входили в состав военного совета террористической организации ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.