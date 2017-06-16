Путин подпишет перечень поручений по итогам прямой линии — Песков

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Москва, 16 июня. В Кремле анализируют итоги прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Уже готовится список поручений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в администрации президента завершилось совещание, где обсуждались связанные с прямой линией вопросы. На основе перечня проблем будет сформирован перечень поручений, который подпишет российский лидер.

«Уже запланирован ряд совещаний у президента, запланировано обсуждение вопросов на грядущих совещаниях с руководством правительства и так далее и тому подобное. То есть работа сейчас очень активная будет вестись», — добавил Песков.

Напомним, прямая линия с президентом страны продлилась четыре часа. По словам Пескова, в день прямой линии поступило около 1,6 млн вопросов.