Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России 16 июня

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России — Песков
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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу, 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в пятницу Путин работает в Москве. Он проведет ряд внутренних совещаний и рабочих встреч.
«И сегодня же он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По тематике, которая будет затрагиваться, мы традиционно вам сообщим», — сказал Песков.
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