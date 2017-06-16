Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России 16 июня

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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу, 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в пятницу Путин работает в Москве. Он проведет ряд внутренних совещаний и рабочих встреч.