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Детский омбудсмен вмешалась в расследование гибели «пьяного» ребенка в ДТП
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Детский омбудсмен вмешалась в расследование гибели «пьяного» ребенка в ДТП

16:54  16 Июня 2017
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Детский омбудсмен вмешалась в расследование гибели «пьяного» ребенка в ДТП

Москва, 16 июня. Детский омбудсмен Анна Кузнецова отправила запросы в соответствующие ведомства по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в подмосковном Железнодорожном, в крови которого якобы был обнаружен этиловый спирт. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии в тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы», — заявила Кузнецова.

По ее словам, чудовищная гибель ребенка требует тщательной проверки с участием свидетелей, полиции и родителей погибшего.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», расследованием дела занялись подмосковные следователи. По данным ведомства, в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Родители мальчика потребовали проведения повторной экспертизы. По их словам, дело не заводили около месяца после ДТП, а часть улик за это время уничтожили.

Напомним, женщина на автомобиле сбила ребенка и протащила его 10 метров. От полученных травм мальчик скончался на месте.

#дтп #ребенок #балашиха
Катерина Михайлиди
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