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Весь мир
Песков: Ощущается дефицит взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом
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Песков: Ощущается дефицит взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом

13:12  16 Июня 2017  /обновлено: 13:37  16 Июня 2017
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Песков: ощущается дефицит взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом

Москва, 16 июня.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Вашингтон игнорирует возможности более эффективного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом.

Дмитрий Песков заявил, что Россия и США могли бы наладить более тесную координацию совместных действий по борьбе с терроризмом, но Вашингтон игнорирует эти возможности.

Есть общая позиция, которая выражается в борьбе с мировым терроризмом, и она могла быть гораздо эффективнее, если объединить и совместно координировать эти усилия. К сожалению, этого не происходит из-за дефицита такого желания у американской стороны, подчеркнул Дмитрий Песков.

#дмитрий песков #сша #терроризм #рф
Алексей Громов
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