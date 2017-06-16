Песков: ощущается дефицит взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Вашингтон игнорирует возможности более эффективного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом.

Дмитрий Песков заявил, что Россия и США могли бы наладить более тесную координацию совместных действий по борьбе с терроризмом, но Вашингтон игнорирует эти возможности.

Есть общая позиция, которая выражается в борьбе с мировым терроризмом, и она могла быть гораздо эффективнее, если объединить и совместно координировать эти усилия. К сожалению, этого не происходит из-за дефицита такого желания у американской стороны, подчеркнул Дмитрий Песков.