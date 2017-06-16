Автомобиль с газовым баллоном взорвался под Тюменью, трое погибли

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Тюмень, 16 июня. Три человека погибли при столкновении перевозившего газовый баллон автомобиля с деревом под Тюменью, сообщили источники в правоохранительных органах.

Ужасная авария произошла в Тюменской области. В аварию попал автомобиль, которые перевозил газовый баллон. По словам очевидцев, транспортное средство взорвалось после столкновения с деревом. В этой трагедии погибли три человека.

Ранее сообщалось о другом жутком ДТП под Тюменью. Маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Федеральному агентству новостей стали известны имена жертв крупной аварии под Тюменью.