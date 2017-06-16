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Происшествия
Смертельная авария с автобусами под Ростовом унесла жизни двух человек, еще 12 пострадали
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Смертельная авария с автобусами под Ростовом унесла жизни двух человек, еще 12 пострадали

12:56  16 Июня 2017
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Смертельная авария с автобусами под Ростовом унесла жизни двух человек, еще 12 пострадали

Ростов-на-Дону, 16 июня. В результате аварии с участием двух автобусов в Ростовской области погибли два человека, еще 12 пострадали. Среди них есть один несовершеннолетний, отмечает источник ФАН.

ДТП с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства произошло на автодороге Самбек-Успенская. Как стало известно, Автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся. Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Матвеево-Курганскую ЦРБ.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

#дтп #автобус
Дима Оленин
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