США разместили ракетные системы в тех районах Сирии, где нет ИГ — Лавров

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Москва, 16 июня. США разместили дополнительные ракетные системы на юге Сирии, однако там, по данным российской стороны, террористов «Исламского государства»* нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, российские военные проводят анализ ситуации с размещением ракетных систем.

Напомним, «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ) является террористической организацией, запрещенной на территории России.

* Организация запрещена на территории РФ.