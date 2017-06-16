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Новости Сирии
США разместили ракетные системы в тех районах Сирии, где нет ИГ — Лавров
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США разместили ракетные системы в тех районах Сирии, где нет ИГ — Лавров

12:52  16 Июня 2017
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США разместили ракетные системы в тех районах Сирии, где нет ИГ — Лавров

Москва, 16 июня. США разместили дополнительные ракетные системы на юге Сирии, однако там, по данным российской стороны, террористов «Исламского государства»* нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

По словам министра, российские военные проводят анализ ситуации с размещением ракетных систем. 

Напомним, «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*, ДАИШ) является террористической организацией, запрещенной на территории России. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #лавров
Владимир Багров
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