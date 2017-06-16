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Происшествия
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на запрещенном митинге в Петербурге 12 июня
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Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на запрещенном митинге в Петербурге 12 июня

12:44  16 Июня 2017
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Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на запрещенном митинге в Петербурге 12 июня

Москва, 16 июня. Бойца Росгвардии ранили ножом во время запрещенного митинга на Марсовом поле в Петербурге 12 июня. Удар омоновцу нанесли в спину, заявил первый заместитель директора силового ведомства Сергей Меликов.

«Где-то подразделения ОМОН вынуждены были жестко выстраивать линию блокирования, чтобы не допустить давки или еще каких-то элементов, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, — провокации были налицо. При подобных действиях в Санкт-Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину», — сказал Меликов.

Он также отметил, что полученные повреждения, к счастью, оказались неопасны для жизни, омоновца спасли средства защиты. 

Ранее стало известно о задержании сотрудниками Центра «Э» несовершеннолетнего юноши, который подозревается в том, что во время акции ударил полицейского кулаком по лицу. Сегодня его отпустили под подписку о невыезде, обвинение ему не предъявлено.

Ярослава Замысловатова
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