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Путин отметил талант основателей творческой школы «Новые имена»
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Путин отметил талант основателей творческой школы «Новые имена»

12:46  16 Июня 2017  /обновлено: 12:54  16 Июня 2017
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Путин отметил талант основателей творческой школы «Новые имена»

Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летним юбилеем летней творческой школы «Новые имена» ее основателей, отметив их организаторский талант. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Отмечу, что успех этого замечательного международного гуманитарного проекта во многом связан с организаторским талантом и огромной созидательной энергией его основателей и руководителей — И.Н.Вороновой и Д.Л.Мацуева, а также с плодотворной, истинно подвижнической деятельностью выдающихся российских педагогов», — подчеркнул президент.

Он отметил, что за время существования школа получила широкую известность и стала настоящей точкой притяжения для юных дарований со всей России и из-за рубежа. Глава государства также сообщил, что в школе заботятся о творческом становлении и гармоничном развитии детей, закладывая азы профессий.

Он пожелал воспитанникам и основателям школы всего самого доброго.

#путин
Катерина Михайлиди
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