Honda сбила двух женщин и ребенка в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 16 июня. Две женщины и шестилетний ребенок оказались под колесами иномарки. ДТП произошло в центре Северной столицы.

Очевидцы рассказывают, что Toyota черного цвета не уступила дорогу автомобилю марки Honda, который после столкновения отбросило на пешеходный переход, где в тот момент находились люди.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, пострадали три человека: шестилетний ребенок, его мама и беременная женщина.

И еще о происшествиях: в Екатеринбурге полицейским удалось задержать одного из грабителей, совершивших нападение на отделение Сбербанка. Об этом пишет Ura.ru.