Киев грозит музыкантам Scooter тюрьмой за концерт в Крыму

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Москва, 16 июня. Киев угрожает музыкантам немецкой группы Scooter лишением свободы на восемь лет за выступление на фестивале в Балаклаве в августе, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

В пресс-службе Scooter анонсировали выступление группы на фестивале в Балаклаве 4 августа. Эта информация вызвала раздражение у властей Киева, так они убеждены, что иностранцы якобы незаконно пересекут границу Украины, передает Bild.

«За нарушение закона предусмотрено наказание лишением свободы на срок от одного до восьми лет в зависимости от обстоятельств», — предупредил группу Scooter Енин.

11 июня шесть российских рок-групп попали в базу украинского сайта «Миротворец».